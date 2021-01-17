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Sağlık Öğretmenlere ne zaman korona aşısı yapılacak?
Sağlık

Öğretmenlere ne zaman korona aşısı yapılacak?

Koronavirüs aşısı öğretmenlere yapılacak mı? Ülkemizde Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Kararın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sağlık çalışanları aşı oldu. 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanmasının hafta içi tamamlanması bekleniyor. Okulların 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlaması söz konusu. Bu sebeple öğretmenler ne zaman aşı olacaklarını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? Korona aşısı öğretmenlere ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 22:29:00 -
Öğretmenlere ne zaman korona aşısı yapılacak?

Öğretmenler ne zaman aşılanmaya başlayacak? Koronavirüs salgınında umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizde CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak Perşembe günü 81 ilde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Dört günde 700 bini aşkın kişi aşılandı. Aşı sırasında öğretmenlerde yer alıyor. Peki, öğretmenler ne zaman korona aşısı olacak?

Öğretmenlere ne zaman korona aşısı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşı olması konusuna değindi.

Selçuk, “Elbette sağlık çalışanların birinci aşamasında olması en uygunu. Onların aşılanmasının tamamlanması ile ikinci aşamada olan eğitmenlerimizin de aşılanmasına başlanacaktır. Bütünsel olarak toplumda yaygın aşılanmanın olması bağışıklık açısından kritik. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasının kritik bulmamızın sebebi çocukların taşıyıcı olma riskini dikkate almamız. Öğretmenlerin aşılanması, virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli” dedi.

Koronavirüs aşı sıralaması şöyle:

Birinci aşama;

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama;

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama;

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak. 

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