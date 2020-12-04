Öğretmenlere hakaret eden Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş ve Kavala'ya güzelleme!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısındaki konuşmasında "Mevcut iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" şeklinde skandal ifadelere imza atmıştı.

CHP'ye oy vermeyen öğretmenlere hakaret eden Kılıçdaroğlu'ndan terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala'ya ise güzelleme geldi.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Kavala ile ilgili yaptığı konuşmada, "Ne Demirtaş ne Osman Kavala, diyelim tahliye oldular, bunlar gelip belki CHP'ye hiç oy vermedi, belki hayatlarında da hiç oy vermediler." ifadelerini kullanarak "Ama biz ne diyoruz? Eğer adalet istiyorsak sadece kendimiz için değil herkes için olması lazım." şeklinde ilginç bir iddiada bulundu.