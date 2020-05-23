  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mezarlık ziyaretinde kabre su dökmek caiz mi?

Batılı gözüyle Türkler'in temizlik anlayışı

Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?

Osmanlı'da gündelik hayat nasıldı?
için kalan
Aktüel

Öğretmenlerden bayramlık alamayan çocuklara bayram hediyesi

Ağrı’da yaşayan 6 kişilik öğretmen arkadaş başlattıkları “Bir Çocuk Bir Dünya“ projesi ile Ramazan Bayramı öncesi çocuklara bayramlık dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:03:06 -
Öğretmenlerden bayramlık alamayan çocuklara bayram hediyesi

Ağrı’da yaşayan 6 kişilik öğretmen arkadaş başlattıkları “Bir Çocuk Bir Dünya“ projesi ile Ramazan Bayramı öncesi çocuklara bayramlık dağıtarak yüzlerini güldürdü.


Ağrı’nın Taşlıçay İlçesinde öğretmenlik yapan arkadaş grubu, kendi aralarında başlattıkları sosyal sorumluluk projesi olan " Bir Çocuk Bir Dünya" ile hayırseverlerden topladıkları yardımlara kendileri de katkıda bulunarak Ağrılı ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetler alıp yüzlerini güldürdü.


100. Yıl Mahallesinde oturan ve bayram öncesi aldığı hediyeler için çok mutlu olduğunu söyleyen Hiranur Can, "Çok mutlu oldum bugün. Bayram için bana hediye getirdiler. Hediyelerim çok güzel. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Merkeze bağlı Yakınca köyünde oturan ihtiyaç sahibi bir ailenin maddi yetersizlikten dolayı şimdiye kadar hiç bayramlık alamadıklarını öğrenen öğretmenler, köye giderek çocuklara bayram sevincini yaşattı.


Proje kapsamında 4 yıldır Ağrı’nın değişik yerlerinde oturan ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırdıklarını anlatan Öğretmen Nuriye Korkmaz, son çalışmalarında köylerde ve ücra mahallelerde oturan 120 çocuğa aldıkları bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttıklarını söyleyerek, “Rehabilitasyon merkezinde çalışan altı tane öğretmeniz. İzmir’den gelen yardımları dağıtıyorduk. Daha sonra bizde bir şeyler yapalım şeklinde planladık. Ramazan boyunca yaptığımız projeler var. 40 aileye yardım kolisi dağıttık, 20 aileye alışveriş fişi verdik. 110 tane çocuğumuza bayramlık kıyafet aldık. Yardıma muhtaç bir ailemizin çatılarını tamir ettirdik. Eşya aldık. Yardım Yapacağımız çocukları arkadaşlarla beraber mahalle mahalle gezerek buluyoruz. Herhangi bir yere başvurmuyoruz. Hepimiz zor şartlar altında büyüyen çocuklardık. En azından bir hediyenin ne kadar mutlu edebileceğini biliyoruz. Vesile olmak istedik. O şekilde başladık. Destek bekliyoruz. Hediye verdikten sonra çocukların gözlerindeki ışığı görmeniz lazım biz artık fotoğrafları bildiğimiz kadar fotoğraflıyoruz. Dediğim gibi anlatılmaz yaşanır.”


İfadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı