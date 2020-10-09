  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Öğretmenler, uzaktan eğitim derslerini sınıflarında işliyor
Aktüel

Öğretmenler, uzaktan eğitim derslerini sınıflarında işliyor

Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Abdusselam Demir: - "Okulda ders vermemizin nedeni, öğrencilerimizi okuldan ve ders ortamından uzak tutmamak"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:25:31 -
Öğretmenler, uzaktan eğitim derslerini sınıflarında işliyor

MARDİN (AA) - Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde öğretmenler, uzaktan eğitim derslerini sınıflarda gerçekleştiriyor.

Artuklu ilçesindeki 21 sınıflı lisede 37 öğretmen, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve çeşitli platformlar üzerinden haftada 840 saat ders anlatıyor.

Bunun yanında destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) katılan son sınıf 90 öğrenciden 75’ine ise haftalık 80 saat yüz yüze eğitim veriliyor.

Okul Müdürü Abdusselam Demir, AA muhabirine, uzaktan eğitimde önce geçen yılın telafilerini yaptıklarını, 21 Eylül'den bu yana da yıllık eğitim müfredatına devam ettiklerini söyledi.

Okulda 30 öğrencinin yatılı kaldığını anlatan Demir, hem pansiyonda hem okulda yeni tip koronavirüs tedbirlerinin tam anlamıyla yerine getirildiğini belirtti.

Uzaktan eğitim derslerinin tamamını sınıflarda işlediklerini vurgulayan Demir, "Öğretmenlerimizin tamamı okulda esnek çalışma şeklinde çalışıyor. Öğretmenlerimiz, yoğunluğuna göre haftada 2 veya 3 gün ders veriyor. Okulda ders vermemizin sebebi, öğrencilerimizi okuldan ve ders ortamından uzak tutmamaya çalışıyoruz." dedi.

Uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrenciler için de okulda 20 bilgisayarlı EBA destek noktası kurduklarına işaret eden Demir, "Hem kendi öğrencilerimiz hem de mahallede imkanı olmayan herkese kapılarımız açık." ifadelerini kullandı.

- "Sınıfı boş gördüğümüzde duygulanıyoruz"

Tarih öğretmeni Cafer Açar da öğrencilere, yaşadıkları kayıpları telafi etmek adına uzaktan eğitimle destek olduklarını söyledi.

Bu süreci sağlıklı geçirmeye gayret gösterdiklerini anlatan Açar, şöyle konuştu:

"Haftanın belirli günleri okula geliyoruz, derslerimizi işliyoruz. Arkamıza baktığımızda sınıfı boş gördüğümüzde duygulanıyoruz. Hem biz hem öğrencilerimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Ancak şimdilik uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Öğrencilerimizin ilgisi iyi. Katılım genelde iyi, öğrenciler ilgili. Maksimum düzeyde verim alabileceğimiz şekilde bu süreci değerlendirmek için gayret ediyoruz."

Yurtta kalan öğrencilerden Halime Doğuş da gündüzleri sınıflarda ders işlediklerini, akşamları da EBA destek noktasında uzaktan eğitim aldıklarını belirterek, "Burada bilgisayardan derslerimizi izleme fırsatı buluyoruz. Bu sayede çok verimli geçiyor." dedi.

Barış Öztürk ise sınıflarda tedbirlere uyarak derslerini işlediklerini, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ettiklerini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten olay paylaşım!
Gündem

Gökçek'ten olay paylaşım!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ..
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgi..
Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı
Siyaset

Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı

HDP'li Ayhan Bilgen'in ardından, Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca da tutuklandı. Muhalefet partileri, HDP'lilere yönelik operasyonları..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay