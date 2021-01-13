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Eğitim Öğretmenler rahata alıştı diyen Nagehan Alçı'dan yeni açıklama
Eğitim

Öğretmenler rahata alıştı diyen Nagehan Alçı'dan yeni açıklama

Katıldığı canlı yayında "Öğretmenler rahata alıştı" sözleri hatırlatılan Nagehan Alçı, "Özür dilenecek bir şey demedim" diyerek kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 01:20:00 -

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nagehan Alçı, öğretmenlerle ilgili tartışılacak sözlere imza atmıştı. "Öğretmenler ve öğrenciler rahata alıştı" diyen Nagehan Alçı, bugün Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk oldu.

"Özür dileyecek bir şey yapmadım"

Moderatör Par Alçı'ya "Öğretmenlerden özür dilesin diye çok tweet aldım" diyince Nagehan Alçı, "Öğretmenlerden özür dileyecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum ama öğretmenler benim başımın tacıdır. Bugün yazımda da yazdım. Hem babaannem, hem kayınvalidem de emekli öğretmen. Öğretmenlerin bütün çektikleri dertleri verdikleri emeklere de bire bir şahit oldum. O şekilde görerek de büyümüş bir insanım. Burada bakın öğretmenlerimiz lütfen kırılmasınlar." dedi.

"Bu sistem bir sonuç getirmiyor"

Alçı, "Benim anlatmaya çalıştığım şu; mevcut uzaktan eğitim sistemi, sadece görüntüde var. Türkiye bunu beceremediği için değil, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için bilimsel olarak kanıtlanmış ki bu sistem bir sonuç getirmiyor." dedi.

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