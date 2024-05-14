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Eğitim Öğretmenler için sevindiren haber! Bakan Tekin tarih verdi
Eğitim

Öğretmenler için sevindiren haber! Bakan Tekin tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-14 19:52:00 -
Öğretmenler için sevindiren haber! Bakan Tekin tarih verdi

Özellikle son zamanlarda artan öğretmene şiddet olaylarının önüne geçmek için harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini bildirdi.

Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

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