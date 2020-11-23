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Ekonomi Öğretmenler Günü’nde en "şık adımlar" FLO'dan
Ekonomi

Öğretmenler Günü’nde en "şık adımlar" FLO'dan

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:20:07 -
Öğretmenler Günü’nde en "şık adımlar" FLO'dan

İSTANBUL (AA) - Herkesin ayakkabıcısı FLO, Öğretmenler Günü’nü en trend ayakkabı ve bot modelleriyle kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğretmenler için farklı alternatifler sunan FLO, sonbahar mevsimine uygun renkleri, konforu ve şıklığı tasarımlarına yansıtıyor.

Sezonun trendleri arasında yer alan Chelsea botlar, klasik ve casual modelleriyle her kombinin tamamlayıcısı olarak dikkati çekiyor.

FLO, her türlü kombine kolaylıkla uyum sağlayan çizmelerin en rahat ve en şık alternatiflerini öğretmenler için sunuyor.

Erkek koleksiyonunda ise, siyah, lacivert, kahverengi, gri ve füme renklerle öne çıkan klasik modeller yer alırken, öğretmenler, ayakkabılarını her türlü giyim tarzıyla tamamlayabiliyor.

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