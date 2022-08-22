Öğretmenler Ankara'ya bir çıkarma daha yaptı! Başkan Erdoğan'dan müjde bekleniyor

Recep Yeşil İstanbul

81 ilde öğretmen yine Ankara'da bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta Ulus'ta basın açıklaması yapan ücretli öğretmenler bu haftada yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek 10 bin kadro taleplerini yineledi.

"Ücretli öğretmenler resmi tatillerden ötürü zaten maaşlarını tam alamıyorlar. Ara tatillerde ve yıl sonu tatillerinde yine maaşlarımız yoktur. Kadrolu arkadaşlarımız ile aynı işi yapmamıza rağmen onların yarısı kadar bile maaş alamıyoruz. Bu içler acısı bir durumdur." ifadelerini kullanan öğretmenler açıklamalarına şöyle devam etti:

"Toplum önünde kendimizi rencide olmuş hissediyoruz"

"Bizim bir statümüz yok. Toplum önünde kendimizi rencide olmuş hissediyoruz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Yıllarca çalıştık emekli olacak SGK primi ve güvencemiz bile yok. Yıllardır emek veren çalışan arkadaşlarımız ne yapacaklar?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çağrıda bulunan öğretmenler, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübe ise tecrübe, güven ise güven"

"Öğretmen atamalarının sayılarının arttırılmasını istiyoruz. Öğretmen atama sisteminin değişmesini tecrübe ve mesleki gelişim esas alınarak yeni bir atama sisteminin belirlenmesini istiyoruz. Bunun için ilk etapta emek veren tecrübe sahibi bütün ücretli öğretmenlerin şartsız kadroya alınarak bilgi ve birikimlerinden faydalanılmalıdır. Yıllarca emek vermiş arkadaşlarımız eğitimin öncüleri olacak kapasiteye sahiplerdir. Okullarımız öğretmensiz kalmasın tecrübeli ücretli öğretmenler kadroya taliptir. ATAMA istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve milli eğitim bakanımıza sesleniyoruz. Tecrübe ise tecrübe, güven ise güven biz görev bekliyoruz. Hazırız."

"Yeniden 10 bin atama ile bütün emek veren ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasını istiyoruz. Emek vermiş bu arkadaşlarımın artık mağdur olmasını artık bizim ve toplumun vicdanı kaldırmıyor." diyen öğretmenler açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Devletimize güveniyoruz. Bu uygulamalar düzeltilecektir. Atama bize verilecektir. Buradan sayın cumhurbaşkanımız ve milli eğitim bakanımıza sesleniyoruz. Sesimizi duyun…"