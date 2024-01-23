10-11 Şubat 2024'te İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları yapılacak. Sınavda görev almak isteyen öğretmenler ise başvuru süresinin sona erip ermediğini merak ediyor.

Öğretmenler aman dikkat! Başvuru açıklaması

AUZEF telafi (bütünleme) sınavları 10-11 Şubat 2024’te yapılacak. Konuyla ilgili AUZEF’ten yapılan açıklamada, “10-11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) sınav merkezi tercih işlemleri başlamıştır. Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 23.59’a kadar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Bitirme(Final) sınavı ile aynı merkezde sınava girecekseniz herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

AKSİS Öğrenci Otomasyon sistemine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifre ile Sınav Sistemine giriş yapabilirsiniz.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Özel durumlu öğrencilerimizin sınavları, sınav merkezi tercih işlemleri aşamasında belirlediği destek taleplerine göre düzenlenecektir.

Hükümlü/tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenmektedir.17 Ocak Çarşamba 23:59’dan sonra oluşturulan sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz" denildi.

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Öğretmenlerin görevli olarak başvuru yapması içinse son tarih 23 Ocak Salı saat 14.00'teydi. Öğretmenler bu tarihten sonra başvuru yapamıyor.