Öğretmeninde de, müdiresinde de, terapistinde de ahlak kalmamış! Terapistin önerisi 15 yıllık evliliği bitirdi

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Evliliklerinde sorun yaşayan 15 yıllık karı-koca terapiste gitti. Terapistin önerisi, eşleri birbirinden daha da uzaklaştıracak olan "Evleri ayırın" teklifi oldu. Eşler evlerini birbirinden ayırdı. Sonuçta ilişki düzelmedi. Evli öğretmen koca, aynı okulun müdiresi ile basıldı. Gayri meşru ilişki, aileyi parçaladı.

İki çocuklu çift evlerini ayırdı

Mersin'de bir ilkokulda öğretmenlik yapan Abdulgani A. ile Leyla A., bir süredir evliliklerinde sorun yaşıyordu. Çift aile terapistine başvurdu. Terapist, 9 ve 11 yaşındaki iki çocuğu olan çifte, "Evlerinizi ayırın" dedi.

Terapistin önerisi gayri meşru ilişki getirdi

Terapistin önerisini dinleyen öğretmen çift, evlerini ayırdı. Çocuklar, anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. da birkaç sokak ötedeki başka bir evde yaşamaya başladı. Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için eşinin evine gitti.

Okul müdiresini kocasının evine girerken gördü!

Saat 23:00 sıralarında evini ayırdığı kocasının yaşadığı yere gelen Leyla A., görev yaptığı okulun müdiresi Deniz B.'nin (40), kocasının evine girdiğini gördü. Leyla A., duruma tanık olmaları için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını daha çağırdı.

Kapıyı uzun süre açmadı!

Leyla A., eşinin kapı ziline uzun süre bastı. Ancak Abdulgani A. kapıyı açmadı. Eşini telefonla arayan Leyla A., cevap alamayınca kendisine "Seninle Deniz'i gördüm. Aç kapıyı" şeklinde mesaj attı. Leyla A. ile birlikte toplam 4 kişi, yarım saat bekledikten sonra kapı açıldı.

Müdire 'geçerken uğradım' dedi, yanında bornozu çıktı!

Okul müdiresi Deniz B., "Hastaneden geliyordum. Geçerken uğradım" dedi. Leyla A., bu esnada, Deniz B.'nin yanında yedek kıyafet ve bornoz getirdiğini fark etti.

Müdire: Ben utanacak bir şey yapmadım!

Leyla A, kocasının evinde bastığı Deniz B.'ye mesaj atarak, "Gecenin 11'inde, 15 senelik kocamla bastım seni. Utanacak yüzün bile yok. Kadınlığından, anneliğinden utan." diyerek tepki gösterdi. Deniz B. ise "Ben utanılacak bir şey yapmadım." diyerek olayın kendisi ile ilgisinin olmadığını belirtti.

Üçü de davacı oldu!

Deniz B., Leyla A.'nın kendisine "hakaret" ettiğini ve "iftira" attığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Terapistin önerisini dinleyen öğretmen çift anlaşmalı boşandı ve çocukların velayeti anneye verildi. Abdulgani A., anlaşma maddelerinin aleyhine olduğunu gerekçe göstererek karara itiraz etti. Leyla A., eşine karşı "zina" suçlaması ile bir dava daha açtı. Leyla A., hem eşi hem okul müdürü kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, idari soruşturma başlattı.