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Gündem Öğretmenin ardından küçük kardeşinden de kötü haber
Gündem

Öğretmenin ardından küçük kardeşinden de kötü haber

Manisa'da Öğretmenler Günü'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek de bugün sabah saatlerinde tedavisinin devam ettiği hastanede hayata gözlerini yumdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 15:09:00 -
Öğretmenin ardından küçük kardeşinden de kötü haber

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi’nde sınıf öğretmenliği yapan ve kardeşleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okuldan alınarak evlerinin bulunduğu Gördes ilçesinin Fundacık Mahallesine dönüş yolunda evlerine 200 metre kala beton mikseri ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Bahar Zeybek’in ardından aynı kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek de bugün hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Gördes Devlet Hastanesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen ve durumunun ağır olması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakımda tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek doktorların tüm çabalarına rağmen verdiği 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Bugün saat 10.48’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden minik kızın vefatıyla Zeybek ailesi iki gün içinde ikinci evlat acısı yaşamış oldu. Kazada Musa (19), Muhammet (19) ve Osman (14) Zeybek isimli 3 erkek kardeş de yaralanmıştı. (İHA)

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