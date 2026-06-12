Öğretmeni öldürüp Almanya’ya kaçmıştı! Saklandığı ininde yakalandı
Diyarbakır'da öldürülen öğretmen Özgür Ekinci'nin katili Almanya’da saklandığı evde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci’yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı’nın Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye iadesini sağladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre JASAT ekipleri, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yaparken 19 Eylül 2024 tarihinde öldürülen öğretmen Özgür Ekinci'nin katili Ramazan Ağaçhanlı'nın izine Almanya’da ulaştı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Cinayeti borç-alacak meselesinden kaynaklandığı işlediği öğrenilen Ramazan Ağaçhanlı hakkında 21 Ocak 2026'da "Kırmızı Bülten" çıkarıldı.
JASAT, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.
Öğretmen Ekinci’yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirildi.