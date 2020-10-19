Öğretmeni öldüren Fransız istihbaratı

Birlik Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa’da tarih öğretmeninin ölü bulunmasına ilişkin soru işaretlerinin, olayı Fransız istihbaratınca planlandığını ortaya koyduğunu belirtti. Karadaği, Fransa polisi, sınıfta Hz. Muhammed’i aşağılayan bir karikatürü öğrencilerine gösteren öğretmeni öldürdüğü gerekçesiyle 18 yaşında bir genci vurmasının ardından “Gerçek katil halen hayatta” başlıklı bir makale kaleme aldı. Karadaği, “Öğretmenin, ergen öğrencilerinin inançlarına dil uzatan çizimleri göstermesininin nedeni nedir?, Olay tezgahlanmış. Bu, Fransız istihbaratı tarafından planlanmış bir eylem. Suçlunun olay yerinde öldürülmesi garip değil mi? Katil öğrenci neden yakalanmadı. Gerçek neden öğrenilmedi” derken olayın İslamı tasfiye etmek için kullanıldığını söyledi.