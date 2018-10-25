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Öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Öğretmene 3600 ek gösterge müjdesi son dakika olarak geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk binlerce öğretmenin beklediği 3600 ek gösterge konusunda tarih verdi. Peki Öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler...

25 Ekim 2018 Perşembe 12:35
Öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Öğretmene 3600 ek gösterge müjdesi son dakika olarak geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk binlerce öğretmenin beklediği 3600 ek gösterge konusunda tarih verdi. Peki Öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, merkezi sınavda öğrencilerin sürprizle karşılaşmayacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Seneye sınav daha az stresli, ne olduğu belli olan, çocukların neye çalışacağını bildiği bir düzen söz konusu" dedi. Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını belirtti. Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

Değişken tazminatlar uygulanabilir

Geçmişte geri kalmış bölgeler için bazı ek ödemelerin yapıldığına da dikkat çeken Bakan Selçuk, ''Ancak bunun kararı meclis kararı olduğu için, bir bakanın ‘Şöyle yapacağız' demesi mümkün değil. Biz sadece meclisle paylaşacağımız bakış açımızı ifade edebiliriz. Üç ayrı bölge var aslında. Bunlar için değişen tazminatlar söz konusu. Şehirde, ilçede ya da x bölgesinde olmasına göre bunlar değişecek. köylerinde görev yapan öğretmenlere yönelik neler yapabileceğimiz konusunda simülasyonlarımız var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' demişti.

 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:35
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