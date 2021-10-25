Öğretmenden Müslüman öğrenciye: Teröristlerle pazarlık yapmam

Münübe YILMAZ

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik düşmanlık aralıksız sürüyor.

İslamofobinin son örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ABD’nin New Jersey eyaletinde Arap asıllı Amerikalı Müslüman bir öğrenci, öğretmeninin alçakça muamelesiyle karşı karşıya kaldı.,

'Teröristlerle pazarlık etmiyoruz'

Olay Ridgefield Memorial Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre lise son sınıf öğrencisi ve okulun futbol kaptanı olan Muhammed Zubi, matematik dersi esnasında evde bir ödevini bitirmek için öğretmeninden izin istedi. Fakat ismi açıklanmayan İslam düşmanı öğretmen, Zubi'ye sınıf arkadaşlarının yanında "Teröristlerle pazarlık yapmıyoruz." diyerek cevap verdi.

'Okula geri dönmek istemiyorum'

17 yaşındaki Müslüman öğrenci aldığı cevaptan dolayı neye uğradığını şaşırdığını belirterek, “Şok içinde etrafıma bakındım. O an bazı arkadaşlarımın güldüğünü gördüm. Yaşananlardan sonra okula geri dönmek istemiyorum.” dedi.

Öğretmen 'Öyle demek istemedim' diyerek geri adım attı

Kimliği açıklanmayan öğretmen, olaydan sonra "Öyle demek istemedim." diyerek geri adım atarken, okul yönetimi ise “Konu bir personel meselesinden ibarettir. Bu noktada söyleyecek başka bir şey yok.” ifadeleri ile işin içinden sıyrılmaya çalıştı.