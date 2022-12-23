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Aktüel Öğretmen servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Öğretmen servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'nin Durankaya beldesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6’sı öğretmen 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 18:46:00 -
Öğretmen servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Durankaya beldesinde görevli olan ve her sabah gidip akşam kente dönen öğretmenleri taşıyan minibüs, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Minibüste bulunan 6’sı öğretmen 11 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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