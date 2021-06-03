Öğretmen seminerleri olacak mı? MEB bu yaz öğretmen seminerlerini iptal mi etti?
Öğretmenler salgın sebebiyle yapılan değişiklikler kapsamında normalleşme kararlarını takip ediyor. Yaz aylarında telafi eğitimi ile eğitime devam edecek olan öğretmenler seminerlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayın programında bu yıl öğretmen seminerleri ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Öğretmen seminerleri olacak mı? MEB bu yaz öğretmen seminerlerini iptal mi etti?
Seminerler bu yıl olacak mı, ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.
Öğretmen seminerleri olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimin kat kat yıl içinde aldılar." Diyerek seminerler konusuna da değindi.
Bakan Selçuk'un seminer dönemine ilişkin olarak şunları söyledi:
"Salgın olmasa Eylül'ün ikinci haftası açılıyor okul. Önümüzdeki sürece baktığımız zaman bizi yazın okul açmamız Türkiye'nin iklim koşullarında kolay değil. Öğretmenlerimizin dinlenmesi lazım. O kadar yoruldular ki. Bir PC karşısında 6-7 saat oturun ve sürekli ekrana bakın sürekli çocukları yönetmeye çalışın bu kadar saat sonra hiç enerjileri kalmıyor. Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimin kat kat yıl içinde aldılar. Seminer dönemimiz olmayacak. Okulların uygun günleri varsa 2 Temmuz'dan önce ya da sonra isteğe bağlı birtakım etkinliklerle ilgili çok sayıda eğitim açıktı. "