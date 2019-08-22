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Öğretmen özür grubu atamaları son dakika tercih edilecek okulların listesi

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen özür grubu atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. 2019 özür grubu atama kılavuzu, 2019 özür grubu atama kılavuzu MEB, 2019 ağustos özür grubu atama kılavuzu, engelli öğretmen özür grubu atamaları, 2019 özür grubu atama takvimi, özür grubu atama şartları 2019, personel MEB son dakika haberlerine göre, öğretmen özür grubu atamalarına ilişkin başvurular 29 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler başvuru yapamayacak. İşte tercih edilecek okulların listesi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
Öğretmen özür grubu atamaları son dakika tercih edilecek okulların listesi

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen özür grubu atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. 2019 özür grubu atama kılavuzu, 2019 özür grubu atama kılavuzu MEB, 2019 ağustos özür grubu atama kılavuzu, engelli öğretmen özür grubu atamaları, 2019 özür grubu atama takvimi, özür grubu atama şartları 2019, personel MEB son dakika haberlerine göre, öğretmen özür grubu atamalarına ilişkin başvurular 29 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler başvuru yapamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Personel Genel Müdürlüğü 2019 Yaz Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Tercih İşlemleri başlıklı duyuru yayınladı ve öğretmenlerin başvuru işlemleri başladı. Öğretmen özür grubu atamalarına ilişkin başvurular 29 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler başvuru yapamayacak.

2019 yaz dönemi kadrolu öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanları

Kurum tipine ilişkin açıklamalar

“Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerinin 1. aşamasında başvurusu onaylanmış tüm öğretmenlerin atanmaları durumunda kurumlarında ihtiyaç oluşturacak öğretmen sayısı

(Muhtemel Boşalacak Kurum Kontenjanları)"

(  0  ) Sınavla geçiş gerektirmeyen eğitim kurumları (Yönetmelik gereği Anadolu Liseleri dahil)(  2  ) Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi türündeki eğitim kurumları öğretmenler kılavuz hükümleri çerçevesinde tercih sayfalarını doldururken;

- Kurum tiplerine uygun "Muhtemel Boşalacak Kurum Kontenjanları" dahil tüm kurumlarını dikkate almaları gerekmektedir.- Atanmak istedikleri eğitim kurumların solunda yer alan "KURUM KODU" sütunundaki rakamları tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru sayfadaki ilgili alana sırasıyla yazmaları gerekmektedir. 

"Muhtemel Boşalacak Kurum Kontenjanları; İl Milli Eğitimlerde belirlenen boş kontenjanların dışında, bu kurumlardan özür durumuna bağlı başvuruda bulunmuş öğretmen sayısını ifade etmekte olup atama işlemi sırasında bu kurumlardan ayrılan öğretmen sayısı kadar atama yapılacaktır.

Atama işlemi sırasında ayrılan olmaması durumunda bu kurumları tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır."

Öğretmen özür grubu atama detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
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