Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 kurşunla öldüren sanık: "Bir anlık gelişen bir olaydır"

Felsefe öğretmeni Özgür Ekinci'nin (44) Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 8 kurşunla öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Ramazan Ağaçhanlı (37), "Aklımda hiçbir zaman öldürmek yoktu. Bir anlık gelişen bir olaydır" dedi. Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık, savunmasında Ekinci'nin kendisine yaklaşık 6 milyon TL borcu olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumunu gözeterek Ağaçhanlı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşmada sanık ile Hikmet E. ve maktul Özgür Ekinci'nin aile avukatları da hazır bulundu.

Bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş bulundu

Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Ekinci, 19 Eylül 2024'te akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ağaçhan Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarının önünde vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; yapılan kontrollerde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri 8 boş kovan buldu. Ekinci, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Frankfurt'ta yakalandı, iddianamede ağırlaştırılmış müebbet istendi

Soruşturmada yurt dışına çıktığı belirlenen Ağaçhanlı hakkında 21 Ocak 2025'te kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekiplerinin Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Almanya Interpol birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışma sonucunda sanık, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalanarak Türkiye'ye getirildi; jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hikmet E. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Ağaçhanlı'ya 'tasarlayarak kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'nitelikli yağma' suçları isnat edildi; sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Tutuksuz sanık Hikmet E. için ise 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"Silah ateş aldı" savunması

Duruşmada söz verilen Ağaçhanlı, Ekinci'yi yakından tanıdığını, onun 2023'te borsa işiyle uğraştığını, borç istediğinde kendisine para verdiğini, ilk başta 15-20 bin dolar borç verdiğini, en son bu durumdan rahatsız olarak verdiği borçların ödenmesini istediğini anlattı. Sanık, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Olay günü de bu borç para meselesi ile alakalı olarak konuşacaktık. Öğle saatlerinde evine yakın bir yerde Özgür'ü kiraladığım araba ile aldım. Kendi arabamı Özgür yüzünden satmak zorunda kalmıştım. Siverek'e doğru giderken yol üzerinde olmasından dolayı Ağaçhan köyünde durduk. Bu sırada Özgür ile muhabbet ediyorduk. Özgür'e borcu ödemesi gerektiğini, bende senetleri olduğunu ve tüm borçlarını deftere yazdığımı söyledim. Yaklaşık 6 milyon TL bana borcu vardı. Ancak kendisi, 'Bu borcu 1 milyon 500 bin TL olarak kabul et ya da git' diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine aramızda bir tartışma çıktı. Bu sırada silah ateş aldı, Özgür çok ağır hakaretler söyleyerek silahımı almaya çalışmaya devam ediyordu. Ben de bunun üzerine Özgür'ün bacağına doğru 5 el silahla ateş ettim. Daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştım. Silahı Siverek'e geçerken yolda bir yere attım. İddia edildiği üzere Özgür'ün telefonunu almadım. Ben Özgür'e borç verdiğim için ben de yüklü miktar borç altına girdim. Hatta kredi dahi çekmiştim. Maddi ve manevi olarak çöktüm. Psikolojik olarak çöküş aşamasında olduğum için ve borçlarımı ödeyemediğimden dolayı çevremde hakaretlere maruz kaldım. Ama aklımda hiçbir zaman Özgür'ü öldürmek yoktu. Bir anlık gelişen bir olaydır. Duruşmalardan bağışık tutulmak istemiyorum."

Savunmaların ardından heyet, Hikmet E. hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına, olayda kullanılan silah ve kovanlara ilişkin inceleme yapılmasına, Ekinci'nin telefonuna ait HTS ve sinyal baz bilgilerinin incelenmesine karar verdi. Duruşma 10 Kasım'a ertelendi.