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Ekonomi Öğretmen maaşları 2021'de ne kadar oldu?
Ekonomi

Öğretmen maaşları 2021'de ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları 2021'de ne kadar oldu? Öğretmenler yeni yılda ne kadar maaş alacak? soruları Aralık enflasyon zamlarının açıklanması ile belli oldu. Memur zamlarında beklenen açıklama geldi. Bu kapsamda öğretmenlik mesleğinde bulunanların 2021'de ne kadar maaş alacakları da netleşti? Peki, öğretmen maaşları ne kadar arttı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:55:00 -
Öğretmen maaşları 2021'de ne kadar oldu?

2021 memur zam oranının ardından memur maaşları araştırılmaya başladı. 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu?

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Öğretmen maaşları 2021'de ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları 2021 Ocak ayı itibariyle 6.049 rakamına yükseldi. 

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

 

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