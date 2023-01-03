Öğretmen maaşına zam! İşte o rakamlar...

Öğretmen maaşı 2023 hesaplama işlemleri başladı. Ocak memur zammı ile öğretmen, polis, hemşire başta olmak üzere tüm memuriyet kalemlerinde araştırmalar sürüyor. Enflasyon sonrası sınır zam oranı belirlenirken Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak net rakam artışı belirleyecek. Peki, yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu? İşte, en düşük ve en yüksek öğretmen maaş zammı hakkında merak edilenler…

2023 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur zammı açıklaması ardından belirlenecek.

Resmi olmamakla birlikte 6. enflasyonla birlikte memur maaş zammı yüzde 16,47 oranında hesaplandı.

2023 Ocak memur zammında net rakam Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.

ÜCRETLİ, SÖZLEŞMELİ, UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI

1/8 – 1/4 öğretmen maaşları yanı sıra sözleşmeli ve ücretli öğretmen maaşı da farklı bir artış yaşayacak. Öte yandan uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları alanlar da son düzenleme ile ek ödemelerine kavuşacak:

Uzman öğretmen maaşları 2 bin 250 TL,

Başöğretmen maaşları 4 bin 500 TL ek ödeme alacak.



ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmen maaşları ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak artışlarını ne zaman alacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.