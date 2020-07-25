Öğretmen ataması yapılacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman?

Son dakika öğretmen atama haberleri... Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atamayı bekleyen öğretmen adaylarının yanında ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen çok sayıda öğretmen adayı mevcut. Peki öğretmen alımları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Kanal 24’e konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarının eylül başında yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Bu yıl içerisinde 20 bin öğretmen ataması daha var. Yeni öğretmen atamaları ile ilgili ön başvurular tamamlandı. Bilim Kurulu’nun öngörüsünde bir değişiklik olmazsa 6-25 Temmuz tarihlerinde sözlü sınavlar yapılacak. 1 Eylül’de de atamalar gerçekleşecek.”

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl Milli Eğitim Müdürlükleri ücretli alımlarına başladı. Ücretli öğretmenlik başvuruları için MEB tarafından tüm illerde uygulanan standart bir takvim bulunmuyor. Bu yüzden başvuru yapacak öğretmen adaylarının çalışmak istedikleri şehirlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını takip etmesi gerekiyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden kabul edilecek. Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar, E-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvuru ekranına girecek. Adaylar kimlik bilgilerinin olduğu ekranda bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek.