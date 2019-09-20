Öğretmen atamaları son dakika haberleri

2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemine ihtiyacı karşılayabilmek MEB ücretli öğretmenlik alımlarını başlaşmıştı. Ücretlik öğretmenlik başvuruları 29 Ağustos 2019'da başlamış 6 Eylül'de de sona ermişti. Ücretlik öğretmenlik başvurusunun sona ermesiyle birlikte yeniden ücretli öğretmenlik alımı yapılacak mı? soruları da sorulmaya başlandı. Öte yandan İŞKUR üzerinden de öğretmen alım ilanı yapıldı. İŞKUR öğretmen alım iş ilanlarında okul öncesi öğretmeni, anadolu öğretmeni alımlarının yapıldığı görülmekte. Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Sözleşmeli İşçi statüsünde çalıştırılmak üzere okul öncesi öğretmen alımı yapılmakta.

Lisans mezunu ücretli öğretmenin saatlik ücreti 16,33 TL’dir. Bu ücret yüksek lisansta 17,15 lira iken doktora yapanlara ise 18,78 liradır. Ücretli öğretmenlik başvuru e devlet üzerinden sorgulanmakta. Öte yandan İŞKUR tarafından okul öncesi öğretmeni personel alımı yapılacak.

Okul öncesi öğretmen başvuru şartları

Alanında en az 3 yıl deneyim sahibi,

Güncel mesleki gelişmeleri takip eden,

İletişim ve temsil yeteneği güçlü,

Ekip çalışmasına yatkın,

Eğitim Teknolojilerini etkin olarak kullanabilen,

Yenilikçi, üretken ve vizyon sahibi,

Çocuklarla çalışma konusunda deneyimli veya istekli

• Güler yüzlü ve enerjik

• Tam zamanlı çalışabilecek

• Çalışma prensiplerine sadık

• Dış görünüşüne dikkat eden

• İletişim becerileri yüksek

• Kurumumuzun misyonunu taşıyabilecek okul öncesi öğretmeni

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Sözleşmeli okul öncesi öğretmen alımı yapılmakta.

İŞKUR öğretmen alım başvuruları

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Öğretmen alımı özel başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Sözleşmeli İşçi statüsünde çalıştırılmak üzere:

*4 yıllık eğitim veren Ünivesitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olmak.

*35 yaşından gün almamış olmak.

*2018 KPSS puanı P3 puan türü geçerlidir.

*En az 5 yıl mesleki deneyiminin olması.