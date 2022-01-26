15 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç aralık alında başladı. Başvuru yapanlar ardından da sonuçlara göre tercih işlemlerini tamamlayanlar ‘Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Öğretmen atama sonuçları son dakika: 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmenlik adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta yapıldı. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklandı.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.