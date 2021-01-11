Öğretmen alımları ne zaman? 2021 öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen alımlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, öğretmen atama dağılımının ihtiyaçlara göre belirlendiğini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlğı kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığına ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Öğretmen atamalarına ilişkin olarak da “bizim ihtiyacımızın ne kadar olduğuyla toplama kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Önce ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız.” demişti. Bakan Selçuk, 2021 yılına ilişkin öğretmen alım tarihine ilişkin de müzakerelerin sürdüğünü vurgulayarak çok net bir tarih vermenin doğru oladığını, kısa zamanda öğretmen alımlarına ilişkin tarihin kamuoyuna açıklayacaklarını söylemişti.

Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 Öğretmen atama başvuruları hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir müjde bekleniyor. Hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı sürece ilişkin detayları paylaşacak. Geçen yıl ön başvurular 6 Ocak'ta başlamıştı.