Öğretmen alan değişikliği ne zaman? Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi.

Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliğine ilişkin açıklamada, “Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmen alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek” denildi.

Öğretmen alan değişikliği nasıl yapılır?

Ön başvurular (Birinci aşama), Ek-1 2020 Yılı Alan Değişikliği Atama Takviminde belirtilen süre içerisinde "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılacak. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işletecek. Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacak. Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacak.

Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecek. Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek. Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabilecek.