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Gündem Öğrenciyi darbeden 'gözü dönmüş' öğretmeni kimse durduramadı!
Gündem

Öğrenciyi darbeden 'gözü dönmüş' öğretmeni kimse durduramadı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir lisede gözü dönmüş öğretmen, öğrencisini gürültü yaptığı gerekçesi ile feci şekilde darp etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından aile şikayetçi olurken, valilik öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 19:05:00 - 2021-10-14 19:10:52

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi.  Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.

Darp anı kaydedildi

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi’nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi. O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu.

Öğrencinin ailesi şikayetçi oldu

Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Yorumlar

Ne var ki

Öğretmen dövecek zaten öğretmen olmus hattını bilir öğrenci çoğu artıs isyankar hadsiz öğrenecek olanlara da engel öğretmen napsin eli kolu bağlı kocaman cocuk laf anlamıyor sokak ağzı ben şahit oldum hocam bu ne dedim şikayet ediliyor busey yapamıyordu, dedi öğretmen öğretecek se eli kolu bağlı olmucak bu öğretmen veya öğrenci icin degil genelde
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