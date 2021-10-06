Öğrenciye mülteci muamelesi

Zekeriya Say İstanbul

Bolu’da göreve geldikten sonra ilk olarak Suriyelilere yapılan tüm yardımları kesen, akabinde muhacirlerin kentte kalmaması için yabancı kullanıcılara suyu 10 kat zamlı satacaklarını açıklayan CHP’li Özcan’ın, il dışından gelen ikametsiz üniversite öğrencilerine Suriyeli muamelesi yaparak farklı ücret tarifesi uyguladığı ortaya çıktı.

Üniversiteliye 'muhacir' muamelesi

Seçim çalışmaları sırasında vaat ettiği 52 projeden hiçbirini hayata geçiremeyen, hizmet yerine polemik üreten, Bolu halkının alın terini konser adı altında “20 yıldır cüzdanımda fotoğrafını taşıyorum” dediği platonik aşkı şarkıcı Şevval Sam’a peşkeş çeken Tanju Özcan, il dışından gelen üniversite öğrencilerine “Suriyeli” muamelesi yapıyor. Bolu’da yaşayan Suriyelilerin suyuna 10 kat zam yapacaklarını açıklayan CHP’li Özcan yönetimindeki Bolu Belediyesi, ikametli öğrenciler ile ikametsiz öğrenciler arasında ayrımcılık yaparak toplu ulaşımda farklı tarife uyguluyor. Tam kartın 3 TL olduğu Bolukart’ta ikametli üniversite öğrencisinden üniversite hattında 2 TL 25 Kuruş ücret alınırken, ikametsiz öğrencilerin tek binişi ise 2 TL 65 Kuruş’tan ücretlendiriliyor. CHP’li belediye, şehir içi ulaşımda ise ikametli öğrencilerden tek geçiş için 2 TL alırken, il dışından gelen öğrencilere herhangi bir indirim uygulamıyor. CHP’li belediyenin faşist tarifesi, ikameti Bolu’da olan ve potansiyel oy olarak görülen öğrencilere pozitif ayrımcılık uygulayan Tanju Özcan’ın, il dışından gelen öğrencilere yolunacak kaz muamelesi yaptığı ve “ne kadar para koparsak kârdır” mantığıyla hareket ettiği şeklinde yorumlandı.





CHP’li Tanju Özcan başkanlığındaki Bolu Belediyesi’nin toplu ulaşım tarifesinde uyguladığı ayrımcı tarifeye Bolu’da öğrenim gören öğrencilerden de tepkiler yükseldi. Elif Göksu Genç adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Abicim sıra öğrencilere mi geldi? Neyin kafası ile bu kararı aldınız! Nasıl bir belediyecilik anlayışına sahipsiniz! Kentinize misafir olarak gelen ve kente maddi-manevi katkı sağlayan öğrencinin üstünde böyle tepinilmez!” diyerek faşist tepki gösterdi. “Roza” takma adıyla yazan başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten hepimizin ikametini Bolu’ya almasını mı bekliyorsunuz? Yoksa öğrenciden ne kadar para koparsak kârdır diyen esnaf mantığıyla mı hareket ettiniz bu ikametli ve ikametsiz fiyatları ayırarak?” şeklindeki paylaşımda bulundu. Aynı kullanıcı, devamında, “Öğrenci için 2.25 bile fazlayken ikametsiz olanlara 2.65 kitlemek nedir ya. Burada (ikamet ettiği ilde) arkadaşlarım 200 binişe 60 TL verirken ben sırf Bolu’da okumak istedim diye varımı yoğumu yola mı vericem. İlla yatay geçiş mi yapalım? Şehrinizi mi terk edelim? Ne istiyorsunuz?” diyerek CHP’li Özcan’a sitemlerini iletti.

Önce bu faşist uygulamayı bitirin

Öte yandan öğrenci görünümlü bir avuç provokatörün yurt ve ev kiraları üzerinden geliştirdikleri siyasal söylemlerle geceyi parklarda geçirmesini “öğrenciler sokaklarda kalıyor” şeklinde lanse eden ve iktidara gelmeleri halinde yurt sorunu bir yılda çözeceklerini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı bileşenlerinin, Tanju Özcan’ın faşist tarifesi hakkında ne diyecekleri merak konusu oldu.