Öğrenciye göz taraması

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye Sağlık Merkezi tarafından bugüne kadar 25 bin öğrenciye göz sağlığı taraması yapıldığını, bu yılki hedefin ise 15 bin öğrenci olduğunu söyledi.

Kepez’in Belediye Sağlık Merkezi, eğitim ve öğretim dönemlerinde okullarda sürdürdüğü göz sağlığı taramalarına yeniden başladı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Yenimahalle İlkokulu’nda başlayan göz sağlık taramalarına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de katıldı. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural’ın da bulunduğu taramalarda, Başkan Tütüncü, öğrencileri önce eğitim gördükleri sınıflarında ziyaret ederek, göz sağlığı taramaları konusunda bilgilendirdi.

Göz sağlığı taraması sırasında Kepez’in öğrencilerinin yanında olmak istediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Biz bugüne kadar 25 bin öğrencimize, sizin kardeşimize göz sağlığı taraması yaptık. Doktorlarımız bu sene yine büyük bir heyecanla okullarda olacaklar” dedi.