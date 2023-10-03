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Gündem Öğrenciye çarpan sürücü unuttu: Okul çıkışı olası faciayı çocuk önledi
Gündem

Öğrenciye çarpan sürücü unuttu: Okul çıkışı olası faciayı çocuk önledi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:26:00 -
Öğrenciye çarpan sürücü unuttu: Okul çıkışı olası faciayı çocuk önledi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

 

SULTANGAZİ'DE okuldan çıkan öğrenciler yolun karşısına geçerken ters yönden gelen bir araç çocuklardan birine çarptı. Sürücü çarptığı çocuğa yardım etmek için araçtan indi ancak el frenini çekmeyi unuttu. Geri geri kayan aracın el frenini koşarak başka bir öğrenci çekti, o anlar kameraya yansıdı. 
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıkan 4 arkadaş evlerine doğru yola çıktı. Çocuklar yolun karşısına geçtikleri sırada, ters yönden gelen otomobilin sürücüsü içlerinden birine çarptı. Otomobilin çarptığı 11 yaşlarındaki çocuk hafif yaralanırken, sürücü araçtan inerek öğrencinin yardımına koştu. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geriye doğru kaymaya başladı. Durumu fark eden başka bir öğrenci koşarak otomobilin el frenini çekerek aracı durdurdu. Öğrencinin refleksi sayesinde başka bir kazanın yaşanması önlenirken, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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