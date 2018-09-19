Öğrenciye 375 TL beslenme yardımı müjdesi
Kredi ve Yurtlar Kurumu, devlet yurtlarında barınan öğrencilere verilen beslenme yardımını günlük 11 liradan 13.5 liraya yükseltti.19 Eylül 2018 Çarşamba 07:52
Yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için de 8.5 lira olmak üzere günlük 13.5 lira, aylık 375 lira ödeme yapılacak. Şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 630 liradan 675 liraya yükseltildi.
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