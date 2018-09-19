THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Öğrenciye 375 TL beslenme yardımı müjdesi

Kredi ve Yurtlar Kurumu, devlet yurtlarında barınan öğrencilere verilen beslenme yardımını günlük 11 liradan 13.5 liraya yükseltti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:52
Öğrenciye 375 TL beslenme yardımı müjdesi

 Yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için de 8.5 lira olmak üzere günlük 13.5 lira, aylık 375 lira ödeme yapılacak. Şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 630 liradan 675 liraya yükseltildi.
.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 07:52
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den Marmara bölgesine uyarı
    1. Meteoroloji'den Marmara bölgesine uyarı
    2. Eminevim daha erken teslim edecek..
    3. Aracını satacaktı… Dolandırıldı
    4. Sea Pearl Ataköy’de yüzde 10 KDV..
    5. Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    6. Alışverişte yabancı morali
    7. Türk vatandaşlığına geçişin mali..
    8. Kemal Kılıçdaroğlu: Kimin kazanma..
    9. Şimdi kazanma vakti
    10. Komşuda ortalık karıştı!
    11. Rus basını: İstanbul cehenneminde yandık
    12. Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce’nin..
    13. Rodrigues kendi maaşını ödedi
    14. Gayrimenkulde Rusya açılımı
    15. Kayıp Sedanur olayında komşusundan şok..
    16. Birleşmiş Milletler Arakan’da..
    17. Cüneyt Çakır yönetti, Liverpool PSG..
    18. Altın fiyatları ne kadar?
    19. 'Ajan' Deniz Yücel’den skandal..
    20. Martin Linnes hedef açıkladı! 'İlk 3..
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk