Öğrencisiz fakülteler milyonları yutuyor!

Sayıştay raporlarında ortaya çıkan gerçeğe göre 15 devlet üniversitesi bünyesinde bulunan bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler yeterli öğrenci sayısının olmaması ya da öğretim elemanı bulunamaması gibi sebeplerle yıllardır atıl bir şekilde bekliyor.

Akraba kadrolaşmasından, tuvalet kağıdı alımına kadar birçok mesele ile gündeme gelen üniversitelerde, her yıl on milyonlarca lira para harcanan ve hiçbir öğrencisi bulunmayan onlarca fakülte bulunuyor.

2011’den beri öğrencisiz!

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde geçmiş yıllarda kurulmuş ancak aktif hale getirilmediği için fiilen atıl durumda bulunan 4 yüksekokul ve 3 enstitü olmak üzere toplam 7 adet eğitim birimi bulunduğu tespit edilen Sayıştay raporunda, bazı yüksekokulların 2011 ve 2015’te kurulmasına rağmen fiziki alan temin edilemediği, eğitim-öğretim kadrosu tamamlanmadığı için faaliyete geçmediği gözler önüne serildi.

Talep görmeyen okul yıllardır açık

Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Feke Meslek Yüksekokulu’nun halihazırda yeterli talep görmemesi nedeniyle öğrenci alımını yapılmadığı ve atıl durumda bekletildiği anlaşılan raporda, söz konusu okullarda 10 Araştırma Görevlisi ile 5 idari personel bulunduğu ifade edildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ise ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeni ile öğrenci alımı yapılmayan programlara ek olarak bazı programların öğrenci talebi olmamasına rağmen açık olduğu belirlendi.

2012’den beri açılması planlanıyor!

2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknoloji Fakültesi’nin öğrencisi olmadığı belirlenirken, fakültede idari personel istihdam edildiği ve maaşlarının bütçeden ödendiği, söz konusu fakültenin ise önümüzdeki yıllarda açılmasının planladığı ifade edildi.

13 yıldır öğrenci bekliyorlar

Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Hukuk Fakültesi, 2005 yılında kurulan Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 2009 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ve 2014 yılında kurulan Adalet Meslek Yüksekokulu’nun, kuruldukları tarihten itibaren öğrenci almadığı ve halihazırda istihdam edilen personelin maaşlarının bütçeden ödendiği tespit edildi.

19 programa hiç öğrenci alınmadı

Halihazırda öğrencisi bulunan Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren birçok fakülteye ek olarak ilave edilen 19 programa hiçbir öğrenci alınmadığı tespit edilirken, 2015 yılında kurulan Hukuk Fakültesi’ne ve 2017 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi’ne hiçbir öğrenci alınmadığı ve söz konusu fakültelerde 11 personel istihdam edildiği ifade edildi.

Giresun Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Sivil Havacılık Yüksek Okulu, 2013 yılında kurulan Turizm Fakültesi, 2015 yılında kurulan Denizcilik Fakültesi, 2015 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ve 2016 yılında kurulan Piraziz Meslek Yüksek Okulu’nda 11 görevlinin istihdam edildiği belirlendi.

Boş bekleyen fakülteye 1 milyon 116 bin TL harcandı

2011 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde açılan Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinin öğretim üyesi ve öğrencisinin bulunmadığı, söz konusu yükseköğretim kurumunun salt bir binadan ibaret olduğu ve binanın bakımı için harcamalar yapıldığı belirlendi. Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında kurulan İletişim ve Denizcilik fakültelerine öğrenci ve öğretim görevlisi alınmazken, iki fakülte için toplamda 1 milyon 116 bin 595 lira harcama yapıldığı dile getirildi.