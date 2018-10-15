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Öğrencisiz fakülteler milyonları yutuyor!

Kamu kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak bilimsel başarıya ulaşması beklenen birçok devlet üniversitesi, eğitim başarısı dışında birçok konu ile gündeme gelmeye devam ediyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:05

Sayıştay raporlarında ortaya çıkan gerçeğe göre 15 devlet üniversitesi bünyesinde bulunan bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler yeterli öğrenci sayısının olmaması ya da öğretim elemanı bulunamaması gibi sebeplerle yıllardır atıl bir şekilde bekliyor.

Akraba kadrolaşmasından, tuvalet kağıdı alımına kadar birçok mesele ile gündeme gelen üniversitelerde, her yıl on milyonlarca lira para harcanan ve hiçbir öğrencisi bulunmayan onlarca fakülte bulunuyor.

2011’den beri öğrencisiz!

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde geçmiş yıllarda kurulmuş ancak aktif hale getirilmediği için fiilen atıl durumda bulunan 4 yüksekokul ve 3 enstitü olmak üzere toplam 7 adet eğitim birimi bulunduğu tespit edilen Sayıştay raporunda, bazı yüksekokulların 2011 ve 2015’te kurulmasına rağmen fiziki alan temin edilemediği, eğitim-öğretim kadrosu tamamlanmadığı için faaliyete geçmediği gözler önüne serildi.

Talep görmeyen okul yıllardır açık

Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Feke Meslek Yüksekokulu’nun halihazırda yeterli talep görmemesi nedeniyle öğrenci alımını yapılmadığı ve atıl durumda bekletildiği anlaşılan raporda, söz konusu okullarda 10 Araştırma Görevlisi ile 5 idari personel bulunduğu ifade edildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ise ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeni ile öğrenci alımı yapılmayan programlara ek olarak bazı programların öğrenci talebi olmamasına rağmen açık olduğu belirlendi.

2012’den beri açılması planlanıyor!

2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknoloji Fakültesi’nin öğrencisi olmadığı belirlenirken, fakültede idari personel istihdam edildiği ve maaşlarının bütçeden ödendiği, söz konusu fakültenin ise önümüzdeki yıllarda açılmasının planladığı ifade edildi.

13 yıldır öğrenci bekliyorlar

Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Hukuk Fakültesi, 2005 yılında kurulan Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 2009 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ve 2014 yılında kurulan Adalet Meslek Yüksekokulu’nun, kuruldukları tarihten itibaren öğrenci almadığı ve halihazırda istihdam edilen personelin maaşlarının bütçeden ödendiği tespit edildi.

19 programa hiç öğrenci alınmadı

Halihazırda öğrencisi bulunan Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren birçok fakülteye ek olarak ilave edilen 19 programa hiçbir öğrenci alınmadığı tespit edilirken, 2015 yılında kurulan Hukuk Fakültesi’ne ve 2017 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi’ne hiçbir öğrenci alınmadığı ve söz konusu fakültelerde 11 personel istihdam edildiği ifade edildi.

Giresun Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Sivil Havacılık Yüksek Okulu, 2013 yılında kurulan Turizm Fakültesi, 2015 yılında kurulan Denizcilik Fakültesi, 2015 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ve 2016 yılında kurulan Piraziz Meslek Yüksek Okulu’nda 11 görevlinin istihdam edildiği belirlendi.

Boş bekleyen fakülteye 1 milyon 116 bin TL harcandı

2011 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde açılan Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinin öğretim üyesi ve öğrencisinin bulunmadığı, söz konusu yükseköğretim kurumunun salt bir binadan ibaret olduğu ve binanın bakımı için harcamalar yapıldığı belirlendi. Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında kurulan İletişim ve Denizcilik fakültelerine öğrenci ve öğretim görevlisi alınmazken, iki fakülte için toplamda 1 milyon 116 bin 595 lira harcama yapıldığı dile getirildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 12:05
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  4. Çukurova Üniversitesi
  5. Sivil Havacılık Yüksekokulu
  6. Feke Meslek Yüksekokulu
  7. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  8. Teknoloji Fakültesi
  9. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  10. Gaziosmanpaşa Üniversites
  11. Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
  12. Namık Kemal Üniversitesi
  13. Hukuk Fakültesi
  14. Diş Hekimliği Fakültesi
  15. Giresun Üniversitesi
  16. Sivil Havacılık Yüksek Okulu
  17. Turizm Fakültesi
  18. Denizcilik Fakültesi
  19. Piraziz Meslek Yüksek Okulu
  20. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  21. Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi
  22. Bursa Teknik Üniversitesi

YORUM YAZ

  • Ufuk KarataşUfuk Karataş30 dk önce
    Neredeyse her mahalleye üniversite açarak işsizliği azalttılar. Fakat milletin kendilerine emanet ettikleri vergileri çarçur ederek israf ettiler. Şimdi ise ağlıyorlar. Üniversite mezunu onca işsiz ise işin cabası. Yazık değil mi bu millete ve parasına. Pardon pardon bunların hiçbirisinin sorumluları kendileri değillerdir. Bunu yapan ve yaptıran da dış güçlerdir.
  • Haktan hakanHaktan hakan30 dk önce
    Eee, adım başına "kiralar yükselir" diye üniversite açarsan ne olacağını düşünüyorsun ki. Fakülte binası güzel para getiriyor denilerek eğitim yapılmaz.
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    götürün beyler götürün. suç sizde değil, size götürme hakkı tanıyan yöneticilerimizde.
  • okkeşokkeş1 sa önce
    üniversiteler zaten ayrı bir krallık, vatandaş olarak her ile üniversite ve ikinci oğretimlere karşıyım.sadece okuyacak olanlar okusun. iş olsun diye okuyanlara kapatılmalıdır.bu yüzden sanayide eleman bulmak çok zor.memleket mezun bilgisayar makine mühendis vs vs kaynıyor sonuç hiiiç
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