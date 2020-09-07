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Aktüel Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu
Aktüel

Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki öğrencisini kurtarmak isteyen Kur'an kursu öğreticisi boğuldu, sudan çıkarılan öğrenci tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:40:35 -
Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki öğrencisini kurtarmak isteyen Kur'an kursu öğreticisi boğuldu.

Çorum'dan sınav için Atakum'a gelen Çorum Hıdırlık Kur'an Kursunun öğreticileri ve 7 öğrencisi sınavdan sonra serinlemek için denize girdi.

Öğrencilerden Muharrem Ateş'in, suda boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine öğretici Mehmet Çıtak (37) denize atladı.

Durumun bildirilmesi üzerine cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Çıtak, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Çıtak, tedavi altına alındığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sudan çıkarılan Muharrem Ateş ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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