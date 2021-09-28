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Yerel Öğrencisine kötü davranan öğretmenle ilgili harekete geçildi
Yerel

Öğrencisine kötü davranan öğretmenle ilgili harekete geçildi

Konya'da öğrencisine kötü davranan bir sınıf öğretmeni hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 09:12:00 -
Öğrencisine kötü davranan öğretmenle ilgili harekete geçildi

Merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda, 7 Eylül'de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, birinci sınıfa başlayan öğrencisi A.Ç'ye kötü davrandığı öne sürülen A.I. hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturmanın yürütülmesi için bir müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Videoda, öğrencinin ağlayarak annesini istemesi üzerine öğretmenin çocuğu azarladığı ve hakaret ederek susturmaya çalıştığı görülüyor.

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