  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz

Borçlu firmalara nefes: Finansal yapılandırma süresi 2 yıl uzatıldı

Dr. Matthews "Miçotakis uluslararası hukukun ihlaline ortak oluyor" Yunanistan suç ortağı

Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var

Sosyetenin torbacısı: Sabetayist uyuşturucu baronunun FETÖ bağlantısı!

Başkan Erdoğan'dan baş döndüren yurt dışı diplomasisi: Türkiye artık oyuncu değil oyun kuran

Yine CHP yine rüşvet! Başkan görevden alındı

Mason Talat Paşa Osmanlı Devleti ellerinde battıktan sonra böyle ağlamış

Ekrem tahliye edilsin… Ama iki şartla!

Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!
Yaşam Öğrencinin vurduğu okul müdürünü Bakan Tekin ziyaret etti
Yaşam

Öğrencinin vurduğu okul müdürünü Bakan Tekin ziyaret etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Öğrencinin vurduğu okul müdürünü Bakan Tekin ziyaret etti

MERSİN'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12) tüfekle vurarak ağır yaraladığı okul müdürü Ender Kara (39), yoğun bakımdan çıktı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12) tüfekle vurarak ağır yaraladığı okul müdürü Ender Kara (39), yoğun bakımdan çıktı. Normal servise alınan Kara'yı, Mersin Valisi Atilla Toros ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü.

Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından 22 Aralık'ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, karaciğeri parçalanan Ender Kara ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Kara, bugün normal servise alındı.

Mersin Valisi Atilla Toros, servise alınan Ender Kara'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü. Bakan Tekin, müdür Kara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23