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Aktüel Öğrencilerin projesi köylü kadınlara ilham oldu
Aktüel

Öğrencilerin projesi köylü kadınlara ilham oldu

İzmir'de ortaokul öğrencilerinin yaşadıkları ortamda yetişen bitkilerden fayda sağlamayı amaçlayan tarım projesi, kadın veliler tarafından hayata geçirildi - Öğrencilerin yaylalardan topladığı kantaronlar, mahalleli kadınlar tarafından sabuna dönüştürüldü - Okul Müdürü Ramazan Göçen: - "Mahalle halkımızın projeyi özümseyerek sahip çıkması takdire şayan" - Projede yer alan velilerden Leyla Göçen: - "Mahalleli kadınlar olarak imece usulü başarmanın mutluluğu içindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:09:22 -
Öğrencilerin projesi köylü kadınlara ilham oldu

İZMİR (AA) - TURGAY KONURALP - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ortaokul öğrencilerinin hazırladığı tarım projesi, kadın velilerin çalışmalarıyla hayata geçirildi. Çocukların yaylalardan topladığı kantaronlar, kadınların elinde sabuna dönüştü.

Bademli Mahallesi'ndeki Bademli Ortaokulunda öğrenim gören 7 ve 8. sınıf öğrencisi 8 çocuk, yaklaşık 2 yıl önce yaşadıkları bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetişen bitkileri faydalı birer ürüne dönüştürmek için harekete geçti.

Bademlili çocuklar, bölgedeki yaylalarda büyüyen kantaronlardan sabun elde edilebildiğini öğrendi. Bunun üzerine mayıs ve haziranda yaylalara çıkarak kantaron toplayan öğrenciler, bitkilerle doldurdukları şişeleri güneşte bekletti.

- Çocukların emekleri kadın velilerin tecrübesiyle birleşti

Projenin kalan kısmında projeye mahalle sakini kadın veliler dahil oldu.

Zeytinyağından sabun yapmakta tecrübeli kadınlar, kantaronları sabuna dönüştürmek için kolları sıvadı. Odun ateşi yakarak kaynattıkları suya kantaron yağı ekleyen kadınlar, kazana ara ara kostik ilave etti.

Çocuklarının emekleriyle kendi tecrübelerini birleştiren anneler, koyulaşan karışımı kaplarla alarak teneke leğenlere döküp katılaşmalarını bekledi.

Bir süre sonra katılaşan karışım bıçakla kare şeklinde kesilerek çuvalların üzerinde kurumaya bırakıldı.

Çocuklarının projesini uygulayan 5 kadın, 80 kilogram sabun elde etmeyi başardı. Bu sabunlar, projede emeği geçenlerce paylaşıldı.

- İmece usulü çalıştılar

Bademli Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacına ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kadın velilerin sahip çıktığı çalışmada çevredeki bitkilerin faydalı ürünlere dönüştürüldüğünü kaydeden Göçen, şunları söyledi:

"Yüzyıllardır sürdürülen zeytinyağından sabun geleneği kantaron projesinde de uygulandı. Mahalle halkımızın projeyi özümseyerek sahip çıkmaları, imece usulü de bir araya gelen kadınlarımız burada bu sabunu yapmaları takdire şayan. Kantaron yağının faydalarını sabunda da göreceğiz. Kantaronun yaralara ya da kaşıntılara karşı faydalı olduğunu biliyoruz."

Sabun hazırlayan kadınlardan Leyla Göçen de öğrenci projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

İlk kez böyle bir çalışma yapmalarına rağmen hedefe ulaştıklarını belirten Göçen, "Kantaron bitkisinden sabun imalatımız başarıyla tamamlandı. Mahalleli kadınlar olarak imece usulü başarmanın mutluluğu içindeyiz." dedi.

Öğrenci velilerinden Fatma Görgün ise örnek bir çalışmaya imza attıklarını, başarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

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