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Öğrencilerin niteliğini artıracak işbirliği protokolüne imzalar atıldı

MTSO ile Çağ Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:17
Öğrencilerin niteliğini artıracak işbirliği protokolüne imzalar atıldı

MTSO ile Çağ Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile üniversite öğrencilerinin iş dünyasının talep ettiği donanıma sahip olarak mezun olabilmesi, dolayısıyla bölgedeki nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor.


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, bölgenin geleceğine yatırım yapılmasına ciddi katkılar sağlayacak önemli bir işbirliği protokolüne imza attı. Bilimsel, yenilikçi eğitimle iş hayatının bütünleştirilmesinin hedeflendiği protokol kapsamında iş dünyası öğrencilerin staj ve kariyerlerine hazırlık süreçlerini bilinçli ve nitelikli yöntemlerle tamamlayarak iş dünyasına daha başarılı hazırlanmalarını sağlamada yardımcı olacak. Öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında istenilen ve tercih edilen bireylere dönüşmelerine imkan tanıyarak istihdamlarına destek verilmesi hedeflenen işbirliği protokolüyle bölgede nitelikli iş gücünün oluşturulması, bölgenin geleceğine yatırım yapılması, donanımlı yeni nesillerin ekonomik kalkınmaya etkisinin sağlanması planlanıyor.



“Öğrenciler de akademisyenler de iş dünyası içinde yer almalı”


İmza töreni sonrası açıklama yapan MTSO Başkanı Kızıltan, eğitimin ülkelerin varlığını sürdürebilmesi adına önemine dikkat çekerek, bunun için nitelikli eğitimi önemsediklerini vurguladı. “Bir ülkedeki üniversite sayısının çokluğu değil, niteliğinin yüksek olması önemli” diyen Kızıltan, bunun da üniversitelerin iş dünyasıyla diyaloğunu artırmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti. Kızıltan, şunları söyledi: “Buradan yetişen insanlar iş dünyası içinde çeşitli kademelerde görev alıyor. Üniversiteler iş dünyası ile iç içe olmazsa öğrencilere verilen eğitim de teoride kalıyor. Teori okullarda, uygulama ise bizde var. Teori ile uygulamayı birleştirdiğimiz zaman eğitim hedefine ulaşır. Nitelikli üniversiteler nitelikli insanlar yetiştirince ülkemiz daha iyi noktalara gelir. Bu nedenle protokolü önemsiyoruz.”


Öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin de uygulama alanında yer alması gerektiğini belirten Kızıltan, “Bu sağlanırsa verilen bilgiler gerçekle bağdaşır ve tam bilgiye dönüşür. Bu nedenle üniversite ile iş dünyasının işbirliği artırılmalı” dedi.



“Tüm kurumlar birbiriyle entegre çalışmalı”


Rektör Ay ise üniversitelerin artık hedeflerini tek başına değil, çevresiyle oluşturacağı birliktelikle gerçekleştirebileceğini söyledi. Özellikle iş dünyası ile interaktif ilişkinin artırılması gerektiğini vurgulayan Ay, yapılan iş birliği protokolünün büyük önem taşıdığını anlattı. Ay, “Geldiğimiz ortamda Türkiye’deki üniversiteler değerlendirilirken paydaşlarınızla ne kadar diyalog kurup birlikte çalıştığınız göz önünde bulunduruluyor. Paydaşların senin aktaracağın bilgide, vereceğin eğitimde ne kadar söz sahibi oluyor ona bakılıyor. Biz idari bilimler ağırlıklı bir üniversiteyiz. Bu bağlamda özellikle sanayi ve ticaret odaları ile artan diyalog bizim için ekstra önemli” diye konuştu.


Bu işbirliklerinin biraz daha operasyonel olması gerektiğini anlatan Ay, “Türkiye’de üniversite sistemi yeni bir evreye geçiyor. Eğitim sadece eğitimcilerin işi olmaktan çıtı. Entegre bir yapı kuruluyor. Ben bu işin her şeyini bilirim deme dönemi bitti. Tüm kesimler ortak hareket etmeli. İşadamları eğer aradığı nitelikte personel bulmak istiyorsa üniversitelerin ders programlarına da katkı sunmalı. Bu noktada paydaşlık kavramı önemli. Tüm kurumların birbiriyle entegre çalışması önemli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:17
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