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Yaşam Öğrencilerin gözleri önünde sınıfa daldı!
Yaşam

Öğrencilerin gözleri önünde sınıfa daldı!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 17:01:00 -

Kocaeli Darıca'da bir veli, öğrenci dolu sınıfı bastı. Aynı okulda daha önce de iki öğretmen velilerin saldırısına uğramıştı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir veli öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarılırken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, yine aynı okulda geçen sene 2 öğretmen velilerin saldırısına uğramıştı.

Olay, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula geldi. Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli veli, diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından güçlükle sınıftan çıkarıldı. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.

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Yorumlar

Mustafa

Okutma haram böylelerine boş uğraş Atadan adam olmayan örste döven de olmaz.

YILMAZ DURMUŞ

Burası devlet okulu mu yoksa özel okul mu yoksa dingonun ahırı mı? Kim olursa olsun ders saatinde okula yabancı biri giremez. Buradan hareketle aynı okulda birden fazla benzer olayın olması ilginç, diğer taraftan bu eğlemi gerçekleştiren her kimse mutlak surette caydırıcı bir ceza ile cezalandırılmalı ki tekrarı tekerrür etmesin
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