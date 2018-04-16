"Öğrencileri üniversite düzeyinde eğitiyoruz"

Profesör Aşkın Asan, milletvekilliği, bakan yardımcılığı ve üniversitede rektörlük yaptı. Şimdi ise İstanbul’da Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü. 1500 kız öğrenciye hocalık yapıyor. “En zor görevimlerimden biri okul müdürlüğü” diyen Asan ile yeni okulunda konuştuk. Yeni projelerinden öğrencilerinin hedeflerine kadar bir çok konuda sohbet ettiğimiz Asan, “Lisedeyken üniversite okutuyoruz. Öğrencilerimiz Harvard Üniversitesi’nden online ders alıyor. Hedefleri büyük, uzaya balon göndermek istiyorlar. Teknolojiye çok meraklılar ve yakından takip ediyorlar. Üniversiteler ile etkin işbirliği içindeyiz. Bir çok profesör derslerimize giriyor. Yani öğrencilerimiz lisede okurken profesörlerden ders alıyor. Ayrıca öğrencilerimiz üniversitelerin çalışmalarına da katılıyor. Hemen hemen her hafta üniversiteye ders dinlemeye gidiyorlar. Öğrencilerimize baktığımda muhteşem bir nesilin yetişmekte olduğunu görüyorum” dedi.

Üsküdar’daki Kız İmam Hatip Lisesini Milliyet’e gezdiren eğitim teknolojileri profesörü Asan sorularıma şu yanıtları verdi:

‘En zor görevimden biri’

- Milletvekilliği, bakan yardımcılığı ve rektörlük görevlerinin ardından okul müdürü oldunuz. En zoru hangisi?

2007-2011 yılları arasında Ankara Milletvekili olarak görev yaptım. 2011-2014 yılları arasında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yardımcılığı görevini yürüttüm. 2014-2017 yılları arasında da üniversite rektörü olarak çalıştım. Ekim 2017’de Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak göreve başladım. Okul Müdürlüğünün en zor görevlerimden biri olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilerimize sorumluluk sahibi olmayı, eleştirel düşünmeyi, etkili iletişim kurmayı, verimli iş birliği yapmayı, vatanını canından çok sevmeyi ve aynı zamanda bir dünya vatandaşı olarak çevresine anlamlı katkılarda bulunmayı öğrettiğimizde kendimizi hedeflediklerimizin gerçekleştirilmesinde başarılı kabul edeceğiz. Okulumuz 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı açılış töreni ile eğitim-öğretime başlamış yeni bir okul. Güçlü bir temel atmak istiyoruz. Okulumuz hem bir Anadolu İmam Hatip Lisesi hem de fen ve sosyal alanlarda etkinlikler yürüten bir proje okuludur. Öğrenciler oldukça zeki ve özgüvenleri yüksek. TEOG sınavı başarı puanlarına göre yerleştirilmişler. Yeni planlamaya göre merkezi sınav ile öğrenci alacağız. Profesör müdüre sahip olmalarından dolayı hem öğretmenler, hem öğrenciler hem de veliler oldukça mutlular.

- Okulda ilk neler yaptınız?

Tüm öğrencilerin hoş karşılanıp değer verildiğini hissedeceği, sıcak ve kapsayıcı bir ortam oluşturmayı hedefledim. Okulun tüm paydaşları için yüksek beklentileri yansıtmaya yönelik birtakım değişiklikler ve yenilikler yapma gereği hissettim. 2018-2022 yıllarını kapsayacak bir stratejik plan üzerinde çalıştık. Ana hedeflerimizi belirledik. Öncelikle pozitif ve destekleyici bir okul kültürü oluşturmayı istiyoruz. Yine tüm enerjimizi etkili ve titiz bir öğretim sistemi geliştirmek ve uygulamak üzerine yoğunlaştırdık. Öğretmenlerimizin akademik gelişimi çok büyük önem taşıyor.

STEM laboratuvarı var

- Yeni olarak hangi projeler uygulamaya koydunuz?

İlk işim okulumuza STEM Laboratuvarı kurmak oldu. Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ın “Kızlar için STEM” çalışmasını yakından takip ediyordum. Kız çocuklarının erken yaşlardan itibaren fen-teknoloji-mühendislik-matematik eğitimine yönelmelerini, geleceğe yönelik tercihlerde bu alanları da göz önünde bulundurmaları için cesaretlendirilmelerini önemsemekte. Fen Bilimleri alanında kadın sayısı sosyal bilimlere oranla daha az. Burada büyük bir ihtiyaç söz konusu. BM birçok toplantısında üye devletlere kızların fen alanlarına yönlendirilmeleri için tavsiyelerde bulunmakta. Buradan hareketle yola çıktık. Şu anda 5. sınıftan itibaren STEM uygulamaları ve özellikle kodlama ders olarak okulumuzda okutuluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi okulumuzda uygulanan STEM müfredatını geliştirmemize katkıda bulunuyor. Yine STEM ve Harezmi alanlarında yüksek lisans yapan 2 öğretmeni eğitim kadromuza kattık. STEM eğitiminin amacı, temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.

‘Profesörler ders veriyor’

- Üniversitelerle işbirliğiniz nasıl?

Üniversiteler ile etkin işbirliği içindeyiz. Üniversitelerin kapasitesini yakından tanıdığım için ilk günlerden itibaren akademisyen hocalarımız ile sıkı iletişim ağı oluşturduk. Üniversitelerimiz ile işbirliği protokolleri yaptık. STEM derslerimize Yıldız Teknik Üniversitesi, 9. sınıflarımızın Fizik ve Tarih derslerine Medeniyet Üniversitesi, Medya Okuryazarlığı dersine Üsküdar Üniversitesi profesörleri giriyor. Öğrencilerimiz lisede okurken profesörlerden ders alıyor. Yine seminer derslerimize üniversite hocalarımız destek veriyor. Kariyer Planlaması çalışmalarımızı sayelerinde çok kapsamlı yürütmekteyiz. Mesela hukuk okumak isteyen öğrencilerimize Kezban Hatemi seminer verdi. Biyokimya alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize Prof. Dr. Sevil Atasoy tecrübelerini aktardı. “Beynim yoruldu, daha almıyor” diyen öğrencilerimize Prof. Dr. Sinan Candan insan beyninin engin kapasitesini anlattı. Öğrencilerimiz üniversitelerin çalışmalarını da katılıyor. Hemen hemen her hafta üniversiteye ders dinlemeye gidiyorlar. Akademik çalışmalara katılıyorlar. Öğrencilerimize baktığımda muhteşem bir nesilin yetişmekte olduğunu görüyorum. Şimdiden İngilizce ve Arapça olmak üzere 2 yabancı dili öğreniyorlar.

‘TV’miz var, Arapça dizi bile çektiler’

- Okulunuzda teknoloji nasıl kullanıyor?

Teknoloji ile iç içe büyüyen bir nesil yetişiyor. Hayatının pek çok aşamasında dijital teknoloji ile işlerini gerçekleştiren bu nesil, kendilerinden önceki nesillere göre elbette farklılıklar gösterecektir. Günümüzde bilgiye ulaşmak oldukça kolayken bilginin doğru olması, yanlış terimler, sonuçlar bulundurmaması önem kazanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin bilinçli bilgi ve medya okuryazarı olmalarını çok önemsiyoruz. Kısa bir sürede “TEK TV” adını verdiğimiz bir televizyon stüdyosu açtık. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Can Diker öğrencilerimize kamera kullanımı, kurgunun temel öğeleri, senaryo yazım teknikleri, film incelemeleri, haber toplama ve yazma teknikleri, televizyon yayıncılığı gibi bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla kapsamlı bir planlama yaptı. Öğrencilerimiz yeteneklerini bu alanlarda da geliştiriyorlar. Öğrenciler TEK TV’de yaptıkları yayınları sınıflarımızdaki akıllı tahtalardan canlı olarak yayınlayabiliyorlar. Yayın konuları okulda işledikleri dersler ile uyumlu. Ayrıca Arapça dizi bile çektiler. Yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğreniyorlar. Benim profesörlük alanım Eğitim Teknolojileri. İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak adlandırılmıştır. Bilgisayarlar, çoklu ortam, ses, görüntü, animasyon ve gelişen internet teknolojileri gibi yeni kavram ve teknolojiler eğitim ve öğretimde yerini almıştır. Öğretmenlerimizin çoğu genç ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Öğrencilerimiz ise tamamiyle teknoloji ile iç içe yaşıyorlar ve son derece sosyal bir nesil. Keşfederek öğrenmeyi tercih ediyorlar. Öğrenciler genellikle basılı kaynakları kullanmak yerine, dijital kaynakları kullanmayı tercih ediyorlar. Bu nesil literatürde ayrıca Dijital yerliler olarak isimlendirilmekte. Dijital yerli olan bu öğrencilerimizin yetenek ve eğilimlerini faydalı bir etkinlikle birleştirip özellikle İmam Hatip Lisesi Meslek Derslerinde kullanılabilecek dijital içerik geliştirme çalışmalarına başladık. Bizim okula özgü dijital bir kütüphane oluşturmayı tasarlamaktayız. Öğrencilerimiz yeteneklerinin farkındalar, çok girişimciler. Bana gelip ‘Biz uzaya balon göndermek istiyoruz’ diyorlar.

'HARVARD'DAN ONLINE DERS ALIYORLAR'

- Okulunuzun yurtdışı açılımı nasıl?

Yeni nesil ceplerinde pasaportlarla dolaşıyor ve gezi planlaması söz konusu olduğunda da Mekke, Kudüs, Bosna, New York ve Paris gibi şehirlere gitmek istiyorlar. Yurt içi ve yurt dışı okullarla iletişime geçiyorlar. Bir yandan Arakan ve Doğu Guta için yardım topluyorlar diğer taraftan Kanada’da bir lisenin yaptığı fotoğraf çekme yarışmasına katılmak için başvuru yapıyorlar. Uluslararası meseleleri yakından takip ediyor. Lisemizin uluslararası işbirliklerini geliştirmek istiyoruz. Uluslararası Bakalorya (IB) programına başvurduk. Yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerimiz için olanak yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okulları aracılığı ile öğrenci değişimi çalışmalarımızı hızlandırdık. Öğrencilerimize etkin rehberlik sunarak daha şimdiden yurt dışındaki üniversitelerden online ders aldırıyoruz. Bu dönem İngilizce dil sınıfımız Harvard Üniversitesi’nden “Bilgisayara Giriş” dersini aldılar. Lisedeyken üniversite okutuyoruz. Önümüzdeki dönem yurtdışından başka farklı üniversiteler de dahil edilecek ve artarak bu devam edecek.