Öğrencilere YÖK soruldu! İşte çıkan sonuç

YÖK'ten bağımsız bir kurum olan ÜNİAR'ın her yıl yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın 2021 yılı anketi açıklandı.

40 bin öğrenci katıldı

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ÜNİAR tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması" kapsamında yapılan anketle 40 bin lisans öğrencisinden, uzaktan eğitim sürecinde YÖK'ü değerlendirmeleri istendiğini ve öğrencilere 5 alanda sorular yöneltildiğini belirtti.

YÖK'ün çalışmaları hakkında 5 soru

YÖK'ün, "Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet" alanında 86, "Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin duyarlık" alanında ise 85 puan aldığını ifade eden Saraç, "Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Dersleri Platformundan memnuniyet" alanında 92, "Öğrencilere destek ve ilgi" alanında ise 84 puan verildiğini kaydetti.

memnuniyet yüksek çıktı

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin YÖK'ün çalışmalarından memnuniyet oranının yüksek çıktığı belirtildi.

Memnuniyet ortalaması 84-92

Çalışmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde Yükseköğretim Kurulundan memnuniyetlerini ifade eden puanların ortalamalarının 84-92 arasında değiştiği aktarıldı.

Açıklamada, YÖK'ün, "Öğrencilere destek ve ilgi" alanında "A", diğer alanlarda ise "A+" puan aldığına işaret edildi.

Üniar'ın kurucularının gerçekleştirdiği araştırma

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] ilk olarak 2016 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilmiştir.

TÜMA’nın temel amacı, Türkiye’deki öğrencilerin üniversitelerden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır.