Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? İşte detaylar…

Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman, vergisiz telefon şartları nelerdir, üniversite öğrencilerine bilgisayar telefon vergi indirimi nasıl yapılacak? AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak" dedi. Üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağının duyurulmasının ardından “Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek, üniversite öğrencilerine vergi indirimi şartları nelerdir, vergisiz cep telefonu nasıl alınır?” sorularına yanıt aranıyor. İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve diğer merak edilenler…

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen vergisizi cep telefonu ve bilgisayar alımına ilişkin detaylar henüz netleşmedi.