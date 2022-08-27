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Gündem Öğrencilere güzel haber! Uzatıldı
Gündem

Öğrencilere güzel haber! Uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yurtlarda ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesinin 5 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 12:06:00 -
Öğrencilere güzel haber! Uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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