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Seçim 2019 Sayfası

Öğrencilerden Özel Lokman Hekim Van Hastanesine ziyaret

Van Özel Final Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Dünya Sağlık Haftası nedeniyle Özel Lokman Hekim Van Hastanesini ziyaret etti.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:13
Öğrencilerden Özel Lokman Hekim Van Hastanesine ziyaret

Van Özel Final Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Dünya Sağlık Haftası nedeniyle Özel Lokman Hekim Van Hastanesini ziyaret etti.


Okul Müdürü Erol Etlan, Okul Müdür Yardımcısı Mahfuz Altun, danışman öğretmenler Leyla Takva ve Sevda Feyat ile öğrencileri kabul eden Özel Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü, öğrencilerin sağlık sektörü ile alakalı merak ettikleri soruları cevapladı. Öğrencilerin meslek seçimlerinde ebeveynlerin ısrarlarıyla değil, kendi istedikleri meslek gruplarında yer almalarının iş hayatları boyunca mutluluğu ve huzuru da beraberinde getirdiğine değinen Süslü, daha sonra misafirlere hastaneyi gezdirdi.


Öğrenciler, tüm doktorları ziyaret edip, günlerini kutlayarak karanfil verdiler.


Ziyaretten dolayı Genel Müdür Hakan Süslü ve hekimler, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:13
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