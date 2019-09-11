Öğrenciler, üniversitelerine yakın bölgeleri tercih ediyor

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Öğrencilerin ev kiralama konusunda en önemli faktörü tabiki ulaşımdır. Tek vesayetle veya yürüyerek okula gidebilecekleri yerler çok önemlidir. Öğrenciler daha çok yemek yiyebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri veya eğlenebilecekleri noktaları tercih ediyorlar" dedi.

Üniversitelerin başlamasına az bir süre kala binlerce öğrenci KYK yurtlarına yerleştirilirken, birçoğu da açıkta kaldı. KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler de kiralık dairelere yöneldi. Öğrenciler daha çok üniversitelerinin bulunduğu bölgeleri veya ulaşım konusunda rahat olacakları yerleri tercih ediyorlar. Kimi öğrenciler de okuduğu süre boyunca kira ödemek yerine daire satın alıyor.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı İHA’ya yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin bu noktadaki önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de barınmak olduğunu söyleyerek, “Barınma ihtiyacı dediğimiz zaman da kiralık evler söz konusu oluyor. Genel anlamda bu sene tercih yapan üniversite öğrenci sayısına baktığımız zaman, 1 milyon 113 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını görüyoruz. Geçen sene mevcut olarak da yaklaşık 7 milyon öğrenci bulunuyor. Yurt kapasitelerine de baktığımızda da 777 yurtta toplamda 668 binlik bir kapasite var. Bu demek oluyor ki yaklaşık 4-5 milyon öğrencinin barınma ihtiyacı kiralık evlerle gerçekleşiyor. Birçok emlak işletmesinde bu dönemde öğrencilerden kiralık evlere çok yoğun bir talep bulunuyor" dedi.

"Öğrenciler için en önemli faktör tabi ki ulaşımdır"

Bu noktada öğrenciler için en ideal dairenin düşük metrekare ve eşyalı olduğunu sözlerine ekleyen Özelmacıklı, "Bu tür alternatifler her zaman söz konusu değil. Öğrenciler bulundukları üniversitelerden çok uzakta olmak istemiyorlar. Üniversitelerin şehir merkezlerinde olan şehirlerde, merkezde ev kiralamaları gerekiyor. Ama daha çok düşük metrekareli ve daha çok ailelerin tercih etmediği giriş kat ile bahçe kat gibi tercihler de oluyor. Buradaki en önemli faktör tabi ki ulaşımdır. Tek vesayetle veya yürüyerek okula gidebilecekleri yerler çok önemlidir. Üniversitelerine gidecek araçlarının bulunduğu bölgelere yakın yerler de onlar için çok önemlidir. Yemek yiyebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri veya eğlenebilecekleri noktaları daha çok tercih ediyorlar. Eşyalı kiralık daire bulunamasa bile ev arkadaşlarıyla buldukları eşyalarla dairelerini düzenliyorlar. Bu piyasanın hareketliliği okullar başladığı zamanlarda devam ediyor. Çünkü hemen herkesin yerleşmesi mümkün değildir. Belki evlerine misafir edebilecekleri başka sınıf arkadaşları olabiliyor" açıklamalarında bulundu.

"Bazı öğrenciler ev kiralamak yerine konut satın alıyor"

Bazı öğrencilerin ev kiralamak yerine konut satın almayı tercih ettiklerini vurgulayan Özelmacıklı, "Müşteriler faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde belli bir peşinat ödeyerek, küçük metrekare evleri kira gibi ödeyebileceği taksitlerle satın almayı düşünülebiliyor. 4 yıllık bir eğitim hayatı düşünüldüğünde ödenen kira bedeli yerine ev satın almayı tercih edilebiliyor. Daireleri satın alıp 4-5 yıllık eğitim hayatının ardından değerlendirenler oluyor. Konut satışlarını Temmuz ayı sonu itibariyle ele alacak olursak son rakamlar 608 bin civarında oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 civarında daralma var. Bu daralmanın sebebi konut kredilerindeki faizlerde yüksek seyirdi. Yarın açıklanacak faiz oranlarında düşüş olursa ya da şuan uygulanan 0,99 uygulanan faiz oranlarından dolayı yüksek talep vardı. Bunlar gelecek ayda ki satış rakamlarını yükseltecektir. Geçen seneye göre konut satışlarında daralma var ama konut kredilerinde düşen faiz oranları ile birlikte konut satışları artacaktır" ifadelerini kullandı.

"2019 Temmuz ayı sonuna kadar 24 binin üzerinde gayrimenkul yabancılara satıldı"

Yabancıların konut satışında en iyi sezonlardan birinin yaşandığını dile getiren Özelmacıklı, "Özellikle 2019 Temmuz ayı sonuna kadar 24 binin üzerinde gayrimenkul yabancılara satıldı. 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 64,5 oranında artış var. 2019 yılı itibariyle yabancıya konut satışları toplam konut satışlarında yüzde 4 seviyesine geldi. Geçen sene bu rakam yüzde 1,91 seviyesindeydi. Satış payı yabancılara yönelik artış gösteriyor" diye konuştu.