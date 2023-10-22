Öğrenciler tiyatro ile sıfır atık bilinci kazanıyor

Sıfır atık bilincinin toplumun geniş kitlelerine yayılması için faaliyetlerine devam eden Selçuklu Belediyesi bu yöntemlerine tiyatro ile bilinçlendirmeyi de ekledi. Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği ile Selçuklu Sanat Akademisi iş birliğinde Selçuklu’da bulunan İlkokul 3-4 ve ortaokul 5. sınıflara “Elden Ne Gelirse” isimli oyunu sahneliyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde bulunan Selçuklu Sanat Akademisi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen tiyatro oyunu ile öğrencilerin sıfır atık ile ilgili farkındalık ve refleks kazanması hedefleniyor.

Başkan Pekyatırmacı: “Daha temiz bir dünya için bilinçli öğrencilerimize olan güvenimiz tam”

Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atık bilincinin oluşması ve toplumsal bir kabul görmesi adına ciddi mesai harcadığına işaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Bize emanet edilen ve bizden sonraki nesile de bizim emanet edeceğimiz temiz çevre için sıfır atık bilincinin oluşması oldukça önemli. Bu ciddiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin temiz çevre ve sıfır atık bilincinde olması gelecek planlamalarımızın temelini oluşturuyor. Bu çerçevede Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz ile Selçuklu Sanat Akademimiz ortak bir çalışmayla “Elden Ne Gelirse” isimli oyunu ilçemizde öğrenim gören ilkokul 3.4. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerimizle buluşturuyor. Hafta içi her gün okullardan servislerle aldığımız Selçuklu Kongre Merkezi’ne getirilen öğrencilerimiz yarımşar saatlik süreyle günde 3 seans olmak üzere “Elden Ne Gelirse” isimli oyunu izleyerek sıfır atık ile ilgili farkındalık çalışması gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerden haftada 1500 öğrencimiz faydalanıyor. Bu çalışmamızdan ise 25 bin öğrencimizin faydalanmasını hedefliyoruz. Böylelikle öğrencilerimizde çevre ve sıfır atıkla ilgili bilinç ve refleksin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca gerçek geri dönüşüm malzemelerinden ve marangozhane personelimiz tarafından madeni yağ varili ile atölyeden çıkan hurda parçalardan yapılan uçak hem milli savunma hamlesi hem de sıfır atık konusunda öğrencilerin bilinçlenmesine önemli bir katkı sunuyor. Bu çalışmanın tamamında kendi imkanlarımızı kullanarak böyle bir çalışmaya imza attık ve bundan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu çalışmada emeği geçen personellerimiz olmak üzere etkinliğimize katılan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.



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