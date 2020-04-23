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Aktüel

Öğrenciler soracak Rektör Savaşan yanıtlayacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.

2020-04-23 15:10:10 -
Öğrenciler soracak Rektör Savaşan yanıtlayacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.


Korona virüs günlerinde kampüsten ve yüz yüze derslerden uzak kalan öğrencilere moral vermeyi amaçlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, sosyal medya üzerinden 24 Nisan Cuma günü yapılacak canlı yayın programında hem öğrencilerle sohbet edecek hem de soruları yanıtlayacak.


Kişisel sosyal medya hesabından ‘Rektörle Baş Başa’ adı verilen programın duyurusunu yapan Prof. Dr. Savaşan, “Kıymetli öğrencilerimiz, İnşallah Cuma akşamı canlı yayında buluşacağız. Sorulara cevap ve güzel bir hasbihal olması dileğiyle” dedi.

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