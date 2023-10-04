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Dünya Öğrenciler şeker sanıp uyuşturucu yedi! Hem de ilkokul… Hastaneler doldu taştı
Dünya

Öğrenciler şeker sanıp uyuşturucu yedi! Hem de ilkokul… Hastaneler doldu taştı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:09:00 -
Öğrenciler şeker sanıp uyuşturucu yedi! Hem de ilkokul… Hastaneler doldu taştı

Jamaika’da, bir grup ilkokul öğrencisi uyuşturucu madde içeren şekerleri bilmeden tükettikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Jamaika’da, bir grup ilkokul öğrencisi uyuşturucu madde içeren şekerleri bilmeden tükettikten sonra hastaneye kaldırıldı.

CNN’in bildirdiğine göre, 7 ila 12 yaşları arasında olan en az 60 çocuk, kenevirden elde edilen uyuşturucu madde içeren şekerleri yanlışlıkla yedi. Eğitim ve Gençlik Bakanı Fayval Williams, çocukların sağlık durumlarının kritik olmadığını belirtti. Williams, şekerin çocuklarda kusma ve halüsinasyonlara neden olduğunu ifade etti.

60 çocuk hastaneye kaldırıldı

Bakan, ziyaret ettiği hastanede tedavi gören 60’tan fazla çocuğun fotoğrafını paylaştı. Şeker paketinde, “çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız” ve “21 yaşından küçüklerin kullanımı için üretilmemiştir” şeklinde hükümet uyarısı yer aldığı görülüyor.

Hafif suç sayılıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) internet sitesinde, ürünün Cannabis sativa bitkisinde bulunan “Delta-8 tetrahidrokannabinol” adlı kimyasal bileşeni içerdiği ve FDA tarafından onaylanmadığı bilgisi yer alıyor. Jamaika’da 2015 yılında yapılan düzenlemelerle, 18 yaşından büyüklerin 57 grama kadar kenevir bulundurmaları “hafif suç” olarak kabul ediliyor.
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