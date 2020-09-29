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Aktüel Öğrenciler, Kovid-19'dan korunma yollarını kısa filmle anlattı
Aktüel

Öğrenciler, Kovid-19'dan korunma yollarını kısa filmle anlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:00:50 -
Öğrenciler, Kovid-19'dan korunma yollarını kısa filmle anlattı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenciler, Kovid-19'dan korunma yollarına dikkati çekmek için Alanya yerel ağzıyla hazırlanan filmde oynadı.

Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mesut Nergiz'in yazıp yönettiği yerel ağızla hazırlanan "Dahir Dulug Megdebi Gorona Böcüğüne Garşı" kısa filminde, okulun öğrencileri yer aldı.

Öğrencilerin maske ve sosyal mesafeyi koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla oynadıkları kısa film, okulun sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kuralları gündeme taşıyan kısa film, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nergiz, Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencileri olarak "maske ve sosyal mesafeye" dikkat çekmek amacıyla Alanya ağzıyla bir kamu spotu hazırladıklarını belirterek, "Özellikle bölge halkının dikkatini çekmek ve salgında uyulmayan kuralları hatırlatarak farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışmayı yaptık. Umarız duyarlı halkımız bu uyarıları dikkate alır ve bu kötü zamanları ileride tebessümle hatırlayacağımız anılara dönüştürürüz." ifadelerini kullandı.

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