Öğrenciler kanser için erken teşhisin önemine dikkat çekti

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün “Sağlık Günleri” etkinlikleri çerçevesinde Sevgi Yolunda açılan standı Fatih Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.

1-7 Nisan Kanser haftası dolayısı ile öğrenciler taşıdıkları pankartlarla halkı kanser konusunda bilinçlenmeye ve erken teşhis için KETEM’lere başvurmaya davet ettiler. Balon ile yaptıkları nefes egzersizleri ve hareketli spor aktiviteleri ile güzel zaman geçiren minik ziyaretçilere İl Sağlık Müdürlüğü tütün biriminde görevli personel tarafından sigaranın zararları ve pasif içicilik hakkında eğitim verildi. Öğrenciler kanserin en büyük sebeplerinden biri olan sigaranın ve sigara dumanına maruz kalmanın etkilerini, sigarayı bırakmak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ilgiyle dinlediler. Diş hekimlerinden doğru fırçalama yöntemlerini öğrenen öğrencilere diş fırçası seti ve sağlığım defterleri hediye edildi. Etkinliğin sonunda diş taramasından geçip eğlenerek ve sağlıkları için önemli bilgiler kazanarak okullarına döndüler.