Öğrenciler duygularını kahvaltı salonunun kapısına yansıtıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kağıt parçalarına yazdıkları duygu ve mesajlarını kahvaltı salonunun kapısına yapıştırarak yansıtıyorlar.

Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesinde eşiyle birlikte kahvaltı ve gözleme salonu işleten Aysel Özkan, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini mesaj yazarak işyerinin kapısına asmalarından hayli memnun olduğunu belirtti.

Özkan," Müşterilerim genelde üniversite öğrencisi. Bir kaç öğrenci ile başlayan küçük kağıt parçalarına mesaj yazarak kapıya asma zamanla yaygınlaştı. Bu metotla birine aşık olanlar aşkını ilan ediyor, bazıları hemşerilerini bulmak için adını ve memleketini yazıp asıyor. Akıllarındaki güzel sözleri yazıp asarak diğer arkadaşlarla paylaşıyorlar. Bu arada işyerimizde sunulan hizmetten, servise verilen ürünlerimizden memnun olanlar veya şikayetçi olanlar bu yolla mesajlarını ileterek bizlerin haberdar olmasıyla hizmet kalitesinin artmasına vesile oluyorlar. Şu an işyerimin kapısında mesaj asacak yer kalmadı. Bu nedenle dışarıda bulunan masalara mesaj yapıştırmaya başladılar. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini mesaj yoluyla birbirleriyle paylaşmaları beni mutlu ediyor" dedi. (MA-EFE)